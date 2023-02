Kuopion vanha postitalo oli kiitollinen peruskorjattava – suojellun rakennuksen uumeniin tehtiin seurakuntasali

Funkistyylinen Kuopion vanha postitalo on kuoriutunut sääsuojan alta. Ulkoisesti suojeltu rakennus näyttää lähes samalta kuin ennen. Katolle on rakennettu iv-konehuone, joka on jatkanut ylintä kerrosta hieman pidemmälle. Pohjakerrokseen talon taakse on syntynyt uusi katos, ja kaksi rakennuksen lähes 90-vuotisen historian aikana peitettyä ikkuna-aukkoa on avattu uudestaan.

”Rakennuksen julkisivut on suojeltu, joten nämä muutokset piti tehdä yhteistyössä Museoviraston kanssa”, Rakennustyö Salmisen työnjohtaja Joonas Mara sanoo.