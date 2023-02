Serlachiuksen taidesauna pokkasi Vuoden Betonirakenne -palkinnon

Serlachius-museoiden Taidesauna on saanut Vuoden 2022 Betonirakenne -palkinnon. Taidesauna sijaitsee Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan Gösta-museon edustalla, Melasjärven rannalla.

Saunan suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdiot Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan (Mendoza-Partida Architectural Studio). Pää- ja toteutussuunnittelusta vastasivat arkkitehdit Pekka Pakkanen ja Anna Kontuniemi BAX Studiosta.

Tilaajana oli Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, rakennuttajana ja valvojana Ramboll CM, urakoitsijana ja projektinjohtajana SiriusPro ja betonielementtien toimittajana Betoniluoma.

Maisemapuistoon upotettu noin 300-neliöinen saunarakennus nousee rinteestä uritettuina betonirakenteina ja -muureina, joista tammirakenteiset ikkunat ja näkymät avautuvat Melasjärven suuntaan. Viherkatto liittää rakennuksen puistokokonaisuuteen.

Saunan runkorakenteet ja julkisivut sekä ulkotilojen rakenteet on valettu betonista. Rakennuksen betonijulkisivujen pintaa rytmittää pystyurien jatkumo. Julkisivuelementeistä osa on kaarevia. Tarkoin suunniteltujen väribetonisten, uritettujen julkisivujen uloin pinta on hiottu kiiltäväksi.

Hyvä yhteistyö näkyy lopputuloksessa

Tuomariston mukaan rakennuksen haastavat yksityiskohdat on toteutettu poikkeuksellisen korkeatasoisesti. Myös hyvä yhteistyö rakennuttajan, arkkitehtien sekä elementtien valmistajan kanssa on selvästi nähtävissä.

”Talotekniikan, haastavan ilmastomme edellyttämien räystäs- ja liitosrakenteiden sekä materiaalien jatkoksien näkymättömiksi saattaminen on huippusuoritus niin suunnitteluryhmältä kuin rakentajiltakin. Rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti, maisemallisesti ja historiallisesti arvokas ja osoitus kestävästä betonirakentamisesta”, tuomaristo kiittelee palkintoperusteissaan.

Betoniteollisuus ry:n Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Tällä kertaa kilpailuun osallistui kahdeksan ehdotusta ja mukana olivat muun muassa Töölön Kesäkatu ja Tanssin talo Helsingistä sekä Matinkylän uimahalli Espoosta.

Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista.