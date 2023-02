Suomi painoi NCC:n tulosta, näkymissä epävarmuutta ulkoisten tekijöiden vuoksi

NCC-konsernin vuosi 2022 sujui kuvakulmasta katsoen hyvin tai huonosti. Yrityksen liikevoitto ja osakekohtainen tulos heikkenivät ja olivat odotettua alhaisemmat, mutta tuloksesta löytyy myös positiivisia aineksia. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 53,4 miljardista kruunusta 54,2 miljardiin, mutta liiketulos laski 1,83 miljardista kruunusta 1,36 miljardiin. Kruunun kurssi oli vuonna 2022 keskimäärin 0,093 euroa.

Yhtenä keskeisenä syynä heikentyneeseen tulokseen on Suomen liiketoiminnot, joiden uudelleenjärjestelyistä on syntynyt ylimääräisiä kuluja. Konsernin toimitusjohtajan Tomas Carlssonin mukaan NCC on kuitenkin yrityksenä varautunut hyvin suurempaankin epävarmuuteen, joka tällä hetkellä taloudessamme häämöttää.