Asumisen laatu korostui Rakentamisen ruusu -palkinnoissa

Rakentamisen Ruusu jaetaan vuosittain rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Vuoden 2022 Rakentamisen Ruusulla Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ei palkitse yhtä tiettyä kohdetta, vaan haluaa nostaa esiin hyvän asuinrakentamisen ja asumisen laadun teemat.

Ruusulla palkittiin Asuntoarkkitehtuurin käsikirja, jonka kirjoittivat Sanna Meriläinen ja Anne Tervo. Teos on ennen kaikkea suunnattu opiskelijoille, mutta myös käytännön asuntosuunnittelua harjoittaville kirja sisältää ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa.

Palkinnon sai myös Asunto Oy Helsingin Kommodori, Bahamankatu 4, jota kuvaillaan piristäväksi poikkeamaksi Jätkäsaaren umpikortteleiden muotokielestä. Vahvan identiteetin lisäksi kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota asuintilojen laatuun. Lähes kaikki asunnot avautuvat useisiin ilmansuuntiin, ja kohteessa on tarkasteltu sisätilojen päivänvalo-olosuhteita simuloinnin avulla. Suunnittelija on arkkitehti safa, professori Kimmo Lylykangas. Toteuttajana oli Rakennusliike Reponen.

Ruusun sai myös Ajurien talli, Punavuorenkatu 16. Ajurien talli on suojeltuun entiseen hevostalliin suunniteltu asuinkohde. Suunnittelijat ovat arkkitehdit safa Noona Lappalainen ja Pauli Siponen Avarrus Arkkitehdeistä.

Asunto Oy Helsinginkatu 23:n pihan perusparannus sai myös ruusun. Pihan perusparannuksen ratkaisu on poikkeuksellinen, koska pihan oleskelupaikka nostettiin uuden jätehuoneen katolle lähemmäksi valoa ja lähes samaan tasoon naapuriyhtiön pihan kanssa. Helsingin kantakaupungin kerrostalopihoille tyypilliset tilaongelmat on tässä hankkeessa ratkaistu tavalla, joka on avannut yhtiön asukkaille aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää pihaa asuntojen jatkeena. Suunnittelijana toimi arkkitehti safa Rosemarie Schnitzler Arkkitehtitoimisto R. Schnitzleristä.