Aviapolikseen valmistui maalämpötalo, jonka sähköpalvelut tuottaa SRV

Vantaan Aviapolikseen on valmistunut kerrostalo, jonka asunnot lämpenevät maalämmöllä ja kiinteistön tarvitsema sähkö tulee aurinkopaneeleista.

SRV:n rakentamassa As. oy Vantaan Lentueessa on 23 asuntoa, jotka ovat yksiöitä ja kaksioita. A-energialuokkaan kuuluvat asunnot lämpenevät maalämmöllä ja niissä on lattialämmitys ja -viilennys. Katolle sijoitettavat aurinkopaneelit tuottavat sähkön taloyhtiön ja SRV:n solmiman palvelusopimuksen mukaisesti.