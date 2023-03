Kokkolan kaupunki lisää yhteistyötä Aren kanssa

Piispanmäen monitoimitaloon rakentuu päiväkoti, esiopetus sekä perusopetuksen koulu 1–9-luokkalaisille. Lisäksi tilaan tulee nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja sekä tuotantokeittiö. Opetustiloja tulee noin 800 koululaiselle ja päiväkotiin paikat noin 160 lapselle. Piispanmäen monitoimitalo valmistuu vuonna 2025.

Rakennushanke työllistää yli kymmenen arelaista. Sopimuksen arvo on noin 5,9 miljoonaa euroa.

”Piispanmäen monitoimitalon talotekniset LVV- ja IVA-työt toteutetaan arelaisten toimesta. Monitoimitalo on kokkolalaisille merkittävä rakennushanke ja olemme iloisia päästessämme rakentamaan toimivia olosuhteita rakennuksen käyttäjille ja henkilökunnalle”, Aren Kokkolan toimipistepäällikkö Pekka Häggman kertoo.

”Tässä rakennuskohteessa huomio keskittyy erityisesti rakentamisen prosessien laadukkaaseen hallintaan ja niiden ylläpitämiseen kaikkien osapuolten kesken. Sitoudumme hankkeessa kestävän rakentamisen tavoitteisiin sekä erinomaiseen energiatehokkuuteen, josta yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa uusiutuvaan ja päästöttömään lämmitykseen perustuva hybridimalli”, Kokkolan kaupungin rakennuspäällikkö DI Veli-Matti Isoaho sanoo. ”Kilpailutuksen kautta hankkeeseen valittiin talotekniikkaurakoitsijaksi Are.”

Talotekniikkayritys Are on parhaillaan mukana myös toisessa Kokkolan kaupungin kouluhankkeessa. Donnerska skolan ja Karleby Svenska Gymnasiumin perusparannus- ja laajennushankkeessa Are vastaa lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotöistä.