Rakennesuunnittelija Riikka Rasimus rentoutuu rugby-kentällä

Vapaa-aikana häneltä itseltään vaaditaan pitkälti samoja ominaisuuksia. Rasimuksen harrastukseksi on näet valikoitunut rugby, joka rankataan amerikkalaisen jalkapallon ja käsipallon rinnalla yhdeksi fyysisesti rankimmista – ja samalla myös loukkaantumisherkimmistä – palloilulajeista.

Laji vaatii raudankovaa fysiikkaa ja lihaskuntoa, sillä kontaktit ja taklaukset ovat sallittuja.

”Tämä fyysisyys lajissa myös kiehtoo. Jos kropasta ei löydy ottelun jälkeen yhtään mustelmaa, on tuskin pelannut tosissaan”, Rasimus naurahtaa.

Alkutahdit alkeiskurssilta

Afryn suunnitteluammattilainen innostui Brittiläisen kansainyhteisön kansallislajeihin kuuluvasta palloilulajista kahdeksan vuotta sitten, kun paikallinen rugbyseura Hämeenlinnassa haki uusia tulokkaita alkeiskurssille.

Lentopalloa ja ”höntsäfutista” aiemmin harrastanut Rasimus päätti lähteä kokeilemaan uutta lajia ja koukuttui saman tien.

Pian hän löysi itsensä Linna Rugbyn pelipaidasta ja sarjaotteluista.

”Ensimmäisessä ottelussa jännitin ihan älyttömästi, mutta kentällä oli pakko pärjätä loppuvihellykseen asti. Meillä ei nimittäin ollut yhtään vaihtopelaajaa”, Rasimus nauraa.

Seuraavalla kaudella tie vei töihin Helsinkiin ja samalla seura vaihtui Helsinki Rugby Clubiksi. Helsinkiläisseurassa hän on yltänyt SM-kultaan vuosina 2016, 2019 ja 2022.

Rugbya pelataan normaalilla jalkapallokentällä, kesällä ulkona ja talvella hallissa. Joukkue saa pisteen, kun soikea pallo on viety vastustajan maaliviivan yli ja potkaistu maalihaarukan läpi.

Otteluita pelataan joko 7 tai 15 pelaajan joukkueilla, ja juoksukilometrejä kertyy otteluissa kosolti.

”Nopsajalkaiset juoksijat ovat tässä lajissa ymmärrettävästi vahvoilla. Etenkin seiskasarjan matseissa menisi ihan mieluusti vaihtoon jo ensimmäisellä puoliajalla”, Rasimus tunnustaa.

Tavoitteena taas SM-kulta

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on otteluissa riittämiin, eikä lajissa vältytä myöskään loukkaantumisilta. Rasimus sanoo selvinneensä varsin vähäisin kolhuin, sillä normaalien mustelmien lisäksi pelipaussia on pidetty vain aivotärähdyksen ja sijoiltaan menneen olkapään takia.

”Kentällä on osattava taklata, mutta niitä on osattava ottaa myös vastaan. Koko ajan on oltava hereillä, ettei taklaus tule yllätyksenä”, hän selvittää.

Rasimus on kuulunut viime vuodet myös maajoukkueen runkopelaajiin.

Euroopassa rugbya pelataan kahdella eri sarjatasolla (Trophy ja Championships), joista Suomi on alemmassa Trophyssä yhdessä Tšekin, Saksan, Portugalin ja Belgian kanssa. Lajin kovimmat maat Englanti, Irlanti, Italia, Ranska, Skotlanti ja Wales pelaavat omaa Six Nations -sarjaansa.

Suomen kuluvan kauden saldona on voitto Saksasta ja tappio Portugalille. SM-liigassa Rasimuksen tavoitteena on uusia viime kesän mestaruus.

”Uusia pelaajia tulee tasaista tahtia lisää, ja joukkueita löytyy Oulua myöten. Samalla on saatu käyntiin myös divarisarja.”

Päivätyössään Rasimus paneutuu Helsingin päärautatieaseman peruskorjaukseen. Parhaillaan on käynnistymässä kioskihallien uudistaminen.

”Rautatieasema on todella mielenkiintoinen ja haastava kohde. Rugbykentällä työasiat häipyvät kuitenkin nopeasti mielestä. Jos niitä jää miettimään, löytää itsensä äkkiä kentän pinnasta.”