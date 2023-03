Rakentamiskelpoisessa tilassa tehdään töitä vain 10–20 prosenttia ajasta – ”Se pitää muuttaa”, sanoo Jussi Aho

Firan Jussi Aho hyppäsi rakennusliikkeen johdosta teknologiayhtiöön, jonka tavoitteena on saada rakennusalan tuottavuus kohenemaan roimasti. Lääke on yksinkertainen: virtaus kuntoon työmaalla ja läpimenoajat lyhyemmiksi. ”Ajan hinta on korkeampi kuin koskaan”, Aho sanoo.