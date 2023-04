Betonimies Jussi Mattilan mukaan korjaaminen pelasti paljon lama-aikana – samalla tavalla se kannattelee nytkin

Betonialan edunvalvojana tunnettu Jussi Mattila on rauhallinen. Häneltä on juuri kysytty, miten paha nykyinen taantuma on verrattuna 1990-luvun lamaan. Vastaus tulee epäröimättä.

”Ei tätä nykyistä tilannetta voi verrata siihen. Silloin volyymilasku oli valtavan suurta ja nopeaa. Kärsijöitä oli paljon rakennusalalla ja teollisuudessa, ja elpyminen kesti monta vuotta.”