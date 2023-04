Tampereen rautatieaseman läheisyyteen nousee persoonallinen toimistotalo – ”Julkisivua tulee rakennuksen neliömäärään nähden poikkeuksellisen paljon”

Tampereen rautatieaseman ja Tammelan torin väliin nousee persoonallinen punatiilinen rakennus. Siihen muuttaa digitalouden yrityksiä, suurimpana pörssiyritys Gofore, jonka mukaan rakennus on myös nimetty Go21:ksi. Numero viittaa Ratapihankadun katunumeroon.

Go21 on osa muutosta alueella, jonne on lyhyen ajan sisällä rakennettu muun muassa Tornihotelli ja Nokia Arena. Sen ympärillä on myös koristeellinen 1800-luvun loppupuolen kivitalo, Technopoliksen valkoisena hohtava toimistohotelli, vuonna 1923 valmistunut opiskelija-asuntolana palveleva Lompanlinna sekä Tullikamarin käyttöön tuleva 114-vuotias tavara-asema.