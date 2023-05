Foreconin Riihimäki: ”Asuntorakentamisessa on riskejä mennä selvästi heikommaksikin”

Asuntoaloitusten määrä jäi vähäiseksi jo joulukuussa ja on ollut sitä myös alkuvuodesta 2023.

"Uusia asuntoja valmistuu hyvin suuria määriä vielä tällä hetkellä, ja kun aloituksia on vähennetty, niin näyttäisi, että jonkin verran valmistuminen on vielä nopeutunut. Sieltä tulee putkesta aika paljon uusia asuntoja. Nämä yhdistettynä on tosi hankala tilanne aloitusten näkökulmasta. Aloitukset on helposti se, joka joustaa", Markku Riihimäki sanoi rakennuskonealan markkinaennusteen infotilaisuudessa torstaina 4. toukokuuta.