Hallitusneuvotteluihin kutsuttiin vain reilut 30 rakennusalan asiantuntijaa – Pöydän toiselle puolelle ei laitettu ykkösketjun poliitikkoja

Hallitusneuvotteluita on käyty toukokuun alusta alkaen.

Esillä on ollut myös asumiseen ja rakentamiseen liittyviä asioita. Niiden painoarvo on neuvotteluissa kuitenkin jäänyt vaatimattomaksi, vaikka rakentamisen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on ollut viime vuosina 6-7 prosenttia. Suomen kansallisomaisuudesta on rakennuskannassa kiinni laskentatavasta riippuen hiukan alle tai hiukan yli puolet.