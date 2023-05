RT: Asuntotuotannon hyytyminen vaatii ripeitä korjausliikkeitä

Asuntoaloitukset saattavat tänä vuonna jäädä alle finanssikriisin vuosien 2008-2009 aloitusmäärän, joka oli noin 23 000 asuntoa vuodessa. Pudotus on nyt ollut silloista taantumaa selvästi rajumpi, sillä aloituksia toteutunee jopa noin puolet vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuonna 2021 aloitettiin 47 000 asunnon rakentaminen, kun kuluvan vuoden arviot vaihtelevat 20 000 - 27 000 asunnossa.

Sekä kuluttajien että sijoittajien uudisasuntojen kysyntä on tällä hetkellä hyvin vähäistä. Asuntolainojen nostot ovat pudonneet 20 vuoden takaiselle tasolle ja asuntokaupat alimmilleen kymmeneen vuoteen. Samalla myös valtion tukema Ara-asuntotuotanto on romahtanut. Syynä on Ukrainan sodan vauhdittama kustannusten ja korkojen nousu.