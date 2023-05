Stara lisäsi biohartsin käyttöä tiemerkinnöissä – mikromuovipäästöt laskivat rajusti

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on onnistunut vähentämään mikromuovipäästöjään merkittävästi. Syynä muutokseen on se, että liikelaitos on alkanut antaa kilpailutuksessa urakoitsijoilleen laatupisteitä biohartsin käytöstä tiemerkinnöissä.

"Halusimme muuttaa tekemistämme ympäristöystävällisempään suuntaan. Otimme ensimmäisenä Suomessa omaan käyttöömme mäntyöljypohjaisen tiemerkintämassan. Vuonna 2022 aloimme antaa myös urakoitsijoille laatupisteitä biomassan käytöstä", sanoo Staran tuotantopäällikkö Mika Honkasalo.