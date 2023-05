Tampereelle nousee uusi mallialue – Hiedanrannassa leikataan rohkeasti rakentamisen päästöjä

Tampereen Hiedanrannan kaupunginosaa on suunniteltu jo useita vuosia. Ensimmäinen tonttikisa on saatu nyt päätökseen ja toinen on käynnissä. Rakennuttajat ovat sitoutuneet 40 prosenttia tavanomaista pienempiin rakentamisen hiilipäästöihin, ja kustannusvaikutuksia tarkastellaan huolellisesti.