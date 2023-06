Jätkäsaaren Rokkiporkkana on Vuoden silta 2023

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva Välimerenkadun silta on valittu RILin Vuoden silta 2023 -tunnustuksen saajaksi. Sillan arkkitehtisuunnittelusta on vastannut VSU maisema-arkkitehdit ja siltasuunnittelusta A-Insinööreihin kuuluva Insinööritoimisto Ponvia. Rokkiporkkanaksi nimetty silta on osa Hyväntoivonpuiston aluetta. Silta yhdistää kansimaisesti puiston osat ja pyöräilybaanan kadun yli.

Puistoalueen yhdistävä silta avattiin liikenteelle keväällä 2018. Betonikantinen teräsristikkosilta on 44 metriä pitkä ja X-kirjaimen muotoisen sillan leveys vaihtelee sillan matkalla. Pyöräilijöille sillan hyötyleveys on 3,6 metriä ja kävelijöille eroteltu reitti on 2,6 metriä leveä.