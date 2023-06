Tyhjien myymättömien asuntojen määrä paisuu useisiin tuhansiin – Valmiiden varaston huippu saavutetaan vuodenvaihteessa

STH-Groupin Rakennuslehdelle tekemä uusi ennustemalli arvioi, että valmiiden uusien asuntojen myyntivaraston huippu saavutetaan tämän vuoden lopussa. Määrä on kuitenkin vielä ensi vuoden alkupuolellakin korkea, vaikka kääntyykin jo laskuun.

Uusimman markkinakatsauksen mukaan uusien asuntojen kauppa on pudonnut rajusti kuluneen puolen vuoden aikana. Kun kauppa ei ole juuri käynyt, valmistuneisiin kohteisiin on jäänyt runsaasti valmiita myymättömiä asuntoja. Valmiiden varasto on kasvanut nopeasti.