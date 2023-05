Uusien asuntojen kauppa ja aloitukset romahtivat – Espoossa ja Vantaalla aloitettiin kummassakin vain yksi kerrostalo puolessa vuodessa

Uusien asuntojen kauppa ja omistusasuntojen aloitukset ovat romahtaneet. Markkinoiden ahdinko tiivistyy Vantaalla: syksyn jälkeen on aloitettu vain yksi kerrostalo ja valmiiden asuntojen myyntivarasto on paisunut.

Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että uusien asuntojen kauppa on pudonnut romahdusmaisesti. Myös aloitusten määrä on pudonnut roimasti alle pitkän aikavälin keskiarvojen, mutta aikaisemmin käynnistettyjä työmaita on käynnissä paljon.

Hinnoissa markkinoiden alakulo ei näy, vaan asunnot ovat kallistuneet selvästi.

Rakennuslehden markkinakatsaus koskee pääkaupunkiseutua ja viittä kaupunkiseutua: Tamperetta, Turkua, Jyväskylää, Kuopiota ja Oulua. Tarkastelu koskee puolen vuoden jaksoa lokakuusta huhtikuuhun. Tiedot on kerännyt STH-Group oy.

Kauppa pohjalukemissa

Puolen vuoden aikana tehdyt uusien asuntojen kaupat ovat pudonneet viime syksystä 31 prosenttia. Vuodessa miinusta tuli 57 prosenttia.

Kauppojen määrä on pudonnut todella pohjalle. Määrä on nyt alle puolet (–56 %) kymmenen vuoden keskimääräisestä tasosta. Kaupan huippuvaiheesta, syksystä 2019 on tullut miinusta 69 prosenttia.

Kymmenen vuoden aikana ei ole yhtään puolen vuoden jaksoa, jolloin kauppoja olisi tehty yhtä vähän kuin loka– huhtikuussa. Edellinen aallonpohja oli syksyllä 2013, mutta taso oli silloin 24 prosenttia ylempänä.

Kuuden kuukauden aikana tehtyjen kauppojen määrä on pudonnut pääkaupunkiseudulla 22 prosenttia ja viidellä muulla kaupunkiseudulla 36 prosenttia. Vuoden tarkastelussa pääkaupunkiseudun kauppojen miinusprosentti on 59 ja muiden kaupunkien 55.

Asuntojen kauppa hyytyi siten ensin pääkaupunkiseudulla, mutta nyt tilanne on samankaltainen eri alueilla.

Vähimmillä vaurioilla kaupan romahtamisesta on selvinnyt Turun seutu (–36 % vuodessa). Kuopion seudulla kaupat putosivat 64 prosenttia.

Rajuin romahdus on Espoossa, missä kauppojen määrä syöksyi 74 prosenttia vuodessa.

Uudet asunnot ovat menettäneet roimasti osuuttaan asuntokaupassa. Nyt uusien osuus kaupoista on pääkaupunkiseudulla vain 13,9 ja muissa kaupungeissa 15,2 prosenttia. Korkeimmillaan lähes 30 prosenttia pääkaupunkiseudun ja yli kolmannes muiden alueiden kaupoista koski uusia asuntoja.

Aloitukset romahtivat

Uusien asuntojen aloitukset ovat pudonneet puoleen (–52 %) viime vuoden vastaavasta jaksosta. Aloitukset ovat nyt noin kaksi kolmasosaa (–63 %) alle kymmenen vuoden keskimääräisen tason. Huipusta (syksy 2017) aloitukset ovat romahtaneet 77 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla jakson aloituksista oli 44 prosenttia ja muissa kaupungeissa 56 prosenttia.

Viime aikoina asuntotuotantoa on jarrutettu pääkaupunkiseudulla vielä voimakkaammin kuin muissa kaupungeissa. Espoossa on aloitettu puolessa vuodessa vain 116 asunnon ja Vantaalla 86 asunnon rakentaminen eli kummassakin yksi kerrostalo.

Tampereella ja Turussa on aloitettu kohteita enemmän kuin muilla alueilla. Myös Helsingin hitas-tuotantoa on käynnistynyt hyvin.

Uusia kohteita on tuotu myös viime viikkoina ennakkomarkkinointiin, joten rakentajat eivät ole lyöneet hanskoja kokonaan tiskiin. Tulokset ovat kuitenkin laihoja, sillä vain harva kohde on saanut aloituspäätöksen.

Jos kohteille ei ole tullut varauksia, ne on vedetty nopeasti pois koemyynnistä. Kohteita ei ole juurikaan muutettu Ara-tuotannoksi tai kovan rahan vuokrakohteiksi.

Rivitalopuolella kohteita on yritetty käynnistää kerrostalotuotantoa aktiivisemmin. Rivitalorakentajat ovat tyypillisesti pieniä yrityksiä, joilla on vain pari kohdetta työn alla. Jos uusia kohteita ei saada pian aloitettua, yritykseltä loppuvat työt.

Ennakkomarkkinoinnissa on 27 prosenttia vähemmän asuntoja kuin vuosi sitten. Kymmenen vuoden keskiarvoon on pudotusta 26 prosenttia. Ennakossa olevista asunnoista on vain alle kolmasosa pääkaupunkiseudulla.

Työmaita vielä paljon käynnissä

Myynnissä olevien uusien asuntojen määrä ei ole vielä juuri vähentynyt viime syksystä (–2,1 %). Kymmenen vuoden tarkastelussa tarjonta on normaalitasolla. Myynnissä olevat asunnot jakaantuvat lähes tasan pääkaupunkiseudun (51 %) ja maakuntakaupunkien (49 %) kesken.

Vuoden takaiseen jaksoon verrattuna tarjonta on kasvanut selvästi (+13,2 %). Kehitystä selittävät viime kesäkauden tapahtumat. Silloin rakentajat käynnistivät runsaasti asuntokohteita ihan hyvillä varausasteilla, mutta yllättäen kuluttajat peruivat runsaasti tekemiään varauksia. Ilmiön vaikutukset näkyvät nyt tarjonnan määrässä.

Pääkaupunkiseudun asuntotarjonta on kasvanut vuodessa 32,1 prosenttia, kun se on muualla vähentynyt 1,6 prosenttia. Aloituksia on nyt niin vähän, että tarjonta alkaa kuitenkin hiljalleen laskea myös pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä myynnissä olevien asuntojen määrä kasvoi 59 prosenttia vuodessa. Sen sijaan Jyväskylän seudulla tarjonta putosi 29 ja Oulun seudulla 11 prosenttia.

Rakenteilla olevien myymättömien asuntojen määrä on vähentynyt vuodessa vain 6,3 prosenttia. Asuntotyömaita onkin edelleen käynnissä paljon ja asuntoja on rakenteilla keskimääräistä enemmän. Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin heikot. Kauppa käy huonosti ja aloituksia on todella vähän, joten uusia työmaita tulee vähän valmistuvien tilalle.

Valmiiden varasto kasvoi

Pitkään pienenä pysynyt myymättömien valmiiden uusien asuntojen varasto on alkanut kasvaa nopeasti. Nyt valmiiden varastoa on 1 896 asuntoa, kun se vuosi sitten oli vain 439 asuntoa. Myymättömät valmiit asunnot lisääntyivät puolessa vuodessa 1 089 asunnolla ja vuodessa 1 457 asunnolla.

Kymmenen vuoden keskimääräinen taso (1 195 asuntoa) ylittyy jo 59 prosentilla.

Myynnissä olevista uusista asunnoista jo viidesosa (22 %) on valmiita. Tilanne on lähes samanlainen pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa.

Pahin tilanne on Vantaalla, jossa yli puolet (54 %) myynnissä olevista uusista asunnoista on valmiita.

Helsingissä valmiiden asuntojen osuus on 17,0 prosenttia.

Espoossa valmiin varaston osuus on vain 13,2 prosenttia asuntotarjonnasta. Kauppa on jäissä, ja myytävää on todella paljon, mutta valtaosa kohteista on vielä rakenteilla.

Jyväskylän seudulla valmiiden asuntojen osuus tarjonnasta on 29,9 prosenttia.

Vaikka valmiiden asuntojen myyntivarasto on kasvanut nopeasti, ongelma ei ole vielä realisoitunut täysimääräisesti. Puolen vuoden kuluttua tilanne näyttää olevan paljon pahempi.

Espoossa myytävää lähes kolmeksi vuodeksi

Selvityksessä markkinatilannetta tarkastellaan kysyntä-tarjontalukeman avulla. Siinä myynnissä olevien asuntojen määrä suhteutetaan kuluneen kuuden kuukauden kaupantekovauhtiin. Myyntivarasto on paisunut 21 kuukauden mittaiseksi. Se on lähes kolminkertaistunut vuodessa. Vuosi sitten myytävää riitti kahdeksaksi kuukaudeksi.

Myyntivarasto on selvästi isoin kymmeneen vuoteen. Aikaisemmin myytävää riitti pisimmillään 12,7 kuukaudeksi.

Pääkaupunkiseudun kysyntä-tarjontalukema on noussut 24,1 kuukauteen. Myyntiaika on yli kolminkertaistunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Espoossa myyntivaraston pituus on huimat 35,6 kuukautta eli myytävää on nykytahdilla lähes kolmeksi vuodeksi ilman uusia asuntoaloituksia. Siellä kauppa romahti 74 prosenttia eikä tarjonta ole juuri vähentynyt.

Helsingin kysyntä-tarjontalukema on sekin korkea, 28,1 kuukautta ilman hitas-asuntoja.

Vantaan lukema on pääkaupunkiseudun kaupungeista paras: myyntivaraston pituus on 19,4 kuukautta.

Maakuntien kaupungeissa myytävää riittää keskimäärin 18,5 kuukaudeksi. Turun seudun myyntivarasto on paisunut vähiten: myyntivaraston pituus on vain 13,9 kuukautta. Kuopion lukema on 25,5 kuukautta.

Uudet asunnot kallistuivat selvästi

Kaupan romahtamisen valossa on yllättävää, että uusien asuntojen hinnat eivät ole kääntyneet laskuun. Päinvastoin, hinnat ovat nousseet selvästi.

Pääkaupunkiseudulla uusien sauntojen hinnat nousivat kuudessa kuukaudessa 0,8 ja vuodessa 9,4 prosenttia.

Muissa kaupungeissa asunnot kallistuivat viime syksystä 1,6 ja vuodessa 10,4 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla uusi asunto maksaa keskimäärin 7 391 euroa neliöltä. Muissa kaupungeissa keskihinta on 5 319 euroa. Hinnan ero on 2 072 euroa neliöltä.

Helsingissä myynnissä oleva uusi kerrostaloasunto maksaaneliöltä huikeat 8 813 euroa.