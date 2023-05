Kommentti: Kauppa romahti, hinnat nousivat ja asuntokaupassa näkyy erikoinen ilmiö

Omistusasuntojen rakentajilla on nyt kyyti kylmempää kuin ehkä kertaakaan tällä vuosituhannella. Syksyllä 2008 puhjennut finanssikriisi tosin seisautti gryndin aloitukset lähes kokonaan, mutta pysähdys jäi lyhyeksi. Nyt siitä ei ole takeita.

Uusien asuntojen kauppa on romahtanut ja aloitukset ovat vajonneet pohjalukemiin. Espoossa kauppojen määrä syöksyi vuodessa 74 prosenttia.

Aloitukset puolestaan ovat pudonneet 63 prosenttia alle kymmenen vuoden keskimääräisen tason. Vantaalla ja Espoossa on aloitettu vain yksi kerrostalo kummassakin puolen vuoden aikana.

Vielä nyt asuntokohteita on rakenteilla paljon. Työmaat kuitenkin vähenevät nopeasti sitä mukaa kuin kohteet valmistuvat. Samalla kasvaa valmiiden asuntojen myyntivarasto.

Kun kauppa ei käy ja valmiiden asuntojen myyntivarasto paisuu, uusien asuntojen aloittamiselle ei ole realistisia mahdollisuuksia. Korkokin näyttää pysyvän ainakin toistaiseksi keskeisenä asuntokaupan jarruna.

Asuntoale edessä?

Tässä markkinatilanteessa on yllättävää, että uusien asuntojen hinnat eivät ole halventuneet, vaan päinvastoin ne ovat nousseet selvästi. Käytetyt asunnot sen sijaan ovat halventuneet, ja sama suunta näyttää jatkuvan.

Toistaiseksi rakentajat eivät ole pudottaneet kerrostalokohteiden hinnastojen hintoja, vaan on tyydytty erilaisiin täkyihin. Esimerkiksi luvataan maksaa ostettavan asunnon hoitovastikkeet jopa kolmen vuoden ajalta.

Asuntokaupan karut lukemat osoittavat, että nykyiset houkuttimet eivät ole ostajien silmissä riittäviä.

Näyttääkin, että uusien asuntojen osalta saattaa edessä olla selkeitä alennusmyyntejä. Muuten valmiiden varasto paisuu ja aloitukset supistuvat minimiin. Rakentajia tämä skenaario tuskin miellyttää, sillä grynderin työ on rakentaa asuntoja. Ennakkomyyntiin tuodut kohteet kertovat, että hanskoja ei ole vielä isketty totaalisesti tiskiin.

Gryndialoituksissa ei ole odotettavissa nopeaa piristymistä. Vaikka asuntomarkkinat elpyisivät, kysyntä tuskin kohdistuisi ensimmäisenä uusiin asuntoihin. Hintaero käytettyihin on niin iso, että kauppa käynnistyy mitä ilmeisemmin käytetyistä asunnoista.

Jos ostaja päätyy uuteen asuntoon, valinta kohdistuu todennäköisesti valmiiseen tai lähes valmiiseen asuntoon. Markkinoilla näkyy, että ostajat eivät sitoudu juuri aloitettujen kohteiden asuntoihin. Niissä on alhaiset myyntiasteet. Suhteellisesti eniten tehdään kauppoja valmiista asunnoista. Niihin on myös kohdistunut yksittäisiä ale-kampanjoita.

Kauppoja peruttu enemmän kuin solmittu uusia

Uusien asuntojen markkinoilla on nyt nähtävissä erikoinen ilmiö. Monissa juuri valmistuneissa kohteissa on peruttu kuluneen puolen vuoden aikana enemmän tehtyjä kauppoja kuin on solmittu uusia.

Uusissa asunnoissa on tyypillisesti pieni myyntihinta, kun kohteessa on iso yhtiölaina ja tonttikin voi olla rahaston omistama tai muuten vuokrattu. Asuntoon pääsee usein kiinni maksamalla 15–25 prosenttia myyntihinnasta, ja tulevaksi omistajaksi on voinut päästä jopa 5 000 euron kauppasummalla.

Nyt on nähtävissä, että kaikki ostajat eivät ole maksaneet myyntihinnan loppusummaa, vaan osa on perunut kaupan. Pääkaupunkiseudulla on paljon kohteita, joissa useita kauppoja on purettu.

Peruttujen kauppojen määrä on kokonaisuutena kuitenkin niin pieni, ettei se heilauttele kokonaislukuja.