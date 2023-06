Rakennusteollisuus RT kiittelee tuoretta hallitusohjelmaa – ”Hallitus näyttää ymmärtävän toimivan liikenneinfran merkityksen”

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoite keventää sääntelyä ja byrokratiaa saa kiitosta Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellilta.

RT:n mukaan aihetta iloon antavat myös tulevaisuuteen katsovat infrainvestoinnit sekä tavoite tarkastella rakennetun ympäristön kehittämistä kokonaisuutena.

Hallitusneuvotteluissa on päätetty lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelmasta, minkä lisäksi hallitus on päättänyt hyödyntää täysimääräisesti EU:n CEF-hankerahoitusta.

”On toiveita herättävää, että uusi hallitus näyttää ymmärtävän toimivan liikenneinfran merkityksen Suomen kestävän kasvun, työvoiman liikkuvuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Iso muutos aiempaan on linjaus hankeyhtiömallin käytöstä isojen raideinvestointien toteuttamisessa”, Randell sanoo tiedotteessa.

RT on myös tyytyväinen, että hallitusohjelmassa on sitouduttu toimiin, jotka edistävät asuntomarkkinoiden toimivuutta.

”Hallituksen onnistuminen kasvun aikaansaamisessa ja työllisyyden vahvistamisessa edellyttää kaupunkien kasvua ja riittävää asuntotuotantoa. Tällä hetkellä asuntotuotanto on poikkeuksellisessa ahdingossa eikä tue kasvua. Hallituksen kirjaama tavoite riittävän asuntotuotannon turvaamisesta edellyttää valtion tukeman tuotannon ehtojen uudistamista heti hallituksen aloittaessa työnsä”, Randell toteaa.

Hänen mukaansa hallitusohjelma antaa odottaa paljon sääntelyn sujuvoittamisen ja byrokratian purkamisen osalta, myös rakentamisessa.

”Ratkaisevaa kuitenkin on, miten nämä saadaan vietyä maaliin. Odotamme paljon alueidenkäyttölain uudistukselta, joka jäi viime hallituskaudella tekemättä. Kaavoituksen sujuvoittaminen on otettava uudistuksen johtotähdeksi. Sen avulla vahvistetaan talouden kasvua ja kansantalouden kantokykyä sekä mahdollistetaan vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit.”

Hallitusohjelman mukaan maankäytöstä, rakentamisesta, asumisesta ja liikenteestä muodostetaan vahva rakennetun ympäristön kokonaisuus.

”Alan yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi olemme tyytyväisiä, että rakennettua ympäristöä ajatellaan kokonaisuutena myös hallituskauden aikana. Myös valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisen MAL-sopimusmenettelyn kirjaaminen lakiin on hyvä asia. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kasvun kannalta tärkeän asuntotuotannon taso on romahtanut”, Randell sanoo.