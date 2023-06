YIT siivosi valmiiden asuntojen varastoaan myymällä lähes 200 asuntoa yhteisyritykselleen

Asunnot ovat valmiita tai rakentamisen loppuvaiheessa olevia, pääasiassa yksiöitä ja kaksioita, jotka soveltuvat yhtiön mukaan hyvin myös vuokratarkoitukseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan arvoa tai muita yksityiskohtia julkisteta.

YIT ei siis julkistanut myöskään tietoa siitä, mikä yhteisyritys on kyseessä. Vuoden 2022 vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä on lukuisia kiinteistösijoituksiin liittyviä osakkuuksia ja yhteisyrityksiä. Suomessa niitä on muun muassa Ålandsbankenin, OP:n ja Fincapin kanssa. YIT:n omat omistusosuudet niissä vaihtelevat.