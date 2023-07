Kesämökkien keskihinta selvisi – Alkuvuonna myytiin vain 19 uutta loma-asuntoa

Loma-asuntojen kauppa kävi kesäkuussa KVKL Hintaseurantapalveluun tallennetun datan perusteella jonkin verran hiljaisemmin kuin aiempina vuosina. Loma-asuntojen keskihinta on säilynyt varsin hyvällä tasolla koko kuluneen vuoden.

"Loma-asuntokaupassa on palattu koronaa edeltävään normaalin mökkikaupan maailmaan. Mökkeily kiinnostaa suomalaisia ja loma-asunnoille löytyy aina kysyntää. Kesällä on tähän mennessä ollut hieman vähemmän hellepäiviä, mikä on saattanut viilentää mökkikuumetta, mutta erityisesti hyvin varustelluille, hyvän sijainnin rantamökeille on aina kysyntää. Etelä-Savo nousee esille tänäkin vuonna", sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.