Taas yksi keskisuuri rakennusliike ajautumassa konkurssiin

Visura oy on jättänyt konkurssihakemuksen ajauduttuaan maksuvaikeuksiin. Itse laatimassaan tiedotteessa yhtiö kertoo, ettei se selviä tällä hetkellä veloistaan. Maksuvaikeudet ovat aiheutuneet erityisesti rakennusalan jyrkistä hinnannousuista, joita ei ole voitu viedä urakkahinnan korotuksina pitkiin urakkasopimuksiin, jotka on tehty vuoden 2020 lopussa ja vuoden 2021 alussa. Tämän takia nämä urakat ovat muodostuneet tappiollisiksi yhtiölle.

Myös asuntomarkkinan nopea hyytyminen vuoden 2022 lopussa on hankaloittanut yrityksen taloudellista tilannetta. Yhtiöllä on ollut suunniteltuna ja suunnittelussa useita asuinrakennuskohteita Pirkanmaan alueella, mutta kysynnän vähyyden takia näitä projekteja ei ole saatu käyntiin, mistä on aiheutunut tilauskannan romahdus ja kassavirran heikkeneminen.