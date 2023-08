Hannu Rossilahti muistuttaa Aran hyödyistä

Perinteisesti rakentamisen suhdannevaihteluja on tasattu lisäämällä tai vähentämällä Ara-tuotantoa.

"Rakennusalan lähitulevaisuuden näkymien synkentyessä on hyvä muistaa, että Ara-tuotanto on osoittautunut aiemmin hyväksi keinoksi vaikuttaa asuntorakentamiseen. Samalla rakentajat ovat saaneet työtä ja toimeentuloa haasteellisina aikoina. Toki jokainen suhdannetilanne on jossain määrin ainutlaatuinen ja vaatii kuhunkin aikaan sopivia toimenpiteitä", Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti sanoo.