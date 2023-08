Kommentti: Asuntorakentaminen sukeltaa syvälle, mutta se ei estä asumisoikeustuotannon leikkaamista

Vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto on törmännyt seinään tavalla, jolle vertailukohtaa pitää hakea aina 1990-luvun lamasta. On poikkeuksellista, miten rajusti asuntoaloituksia on jarrutettu.

Asuntomarkkinoilla maksetaan nyt vuodesta 2015 alkaneiden buumivuosien laskua. Gryndituotannon kova vauhti perustui nollakorkoon ja isoihin taloyhtiölainoihin. Velkavipua kasvatettiin vielä tonttirahastojen tonteilla. Korkojen nousu romahdutti asunnon ostajien maksukyvyn. Lainanlyhennysten alkaminenkin on tainnut olla osalle yllätys.

Tilanteeseen ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta, sillä uusille asuntoaloituksille ei ole nyt juuri tarvetta. Myynnissä on runsaasti asuntoja, ja Rakennuslehden ennustemallin mukaan valmiiden asuntojen varastokin kasvaa vuodenvaihteeseen saakka.

Ennakkomyynnissä on vain vähän sellaisia kohteita, joiden varaustilanne antaa toiveita nopeasta käynnistämisestä.

Myös isoille asuntosijoittajille tehtävät asuntokohteiden aloitukset ovat hyytyneet. Korko ja inflaatio ovat myös sijoittajille myrkkyä.

Ara-tuotannonkaan vauhdissa ei ole kehumista. Tänä vuonna on käynnistynyt vasta runsaat 3 300 asuntoa, ja virastosta arvioidaan, että tämän vuoden kokonaismäärä nousee korkeintaan 7 000 asuntoaloitukseen.

Asuntorakentajien tilanne on nyt niin vaikea, että uuden hallituksen kannattaisi pikavauhtia miettiä asuntopolitiikkaansa uusiksi. Asumisoikeustuotannon lopettaminen on tässä suhdannetilanteessa virhe. Muutenkin linjaus on herättänyt perusteltua arvostelua.

Kokonaisuutena Ara-tuotannolla on tarpeellinen tehtävä kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisessa. Markkinat yksin eivät siihen pysty, ei, vaikka tuotantoa olisi paljon. Helsingissä rakennettiin buumin aikana todella paljon asuntoja, mutta silti hintataso on jäätävän kova. Myynnissä oleva uusi kerrostaloasunto maksoi Rakennuslehden markkinakatsauksen mukaan 8813 euroa neliöltä viime huhtikuussa.