Uusi hotelli rakennetaan Jyväskylän keskustaan

Hotelliin on tulossa 32 majoitushuonetta. Pinta-alaltaan 792,5 neliömetrin hotellin rakennuttaja ja omistaja on Ovaro Kiinteistösijoitus oyj. Hanke rakentuu Vanhan pappilan kortteliin yhtiön aikaisemmin keväällä hankkimalle tontille.

Ovaro on allekirjoittanut urakkasopimuksen hotellikiinteistön rakennuttamisesta. Kvr-urakoitsijana toimii jyväskyläläinen Betoniteam oy. Rakennushankkeen koko on noin 2,5 miljoonaa euroa, ja kokonaisuudessaan kyseessä on 3,2–3,5 miljoonan euron projekti.