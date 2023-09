Helsinki aikoo muuttaa keskustan toimitiloja asunnoiksi

Etätyön lisääntyminen, ostoskäyttäytymisen muutos ja keskustatilan kysynnän muutos kohti elämyksellisyyttä ovat Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan luoneet tarpeen arvioida rakennusten käyttötarkoitusten muutosten periaatteita. Kaupunki on pormestari Juhana Vartiaisen aloitteesta käynnistänyt työn periaatteiden päivittämiseksi ja toimitilojen käyttötarkoituksen muuttamisen helpottamiseksi.

"Tarvitsemme keskustaan lisää asumista. On selkeä, pidempiaikainen trendi, että liike-elämä ja toimistot tarvitsevat vähemmän neliöpinta-alaa. Samaan aikaan kaikissa suurissa kaupungeissa pohditaan, miten ihmisiä saadaan houkuteltua ydinkeskustaan. Yksi tarvittava keino on asumisen lisääminen keskusta-alueella. Nyt on korkea aika käynnistää tämä työ ja edetä ripeästi kohti konkretiaa", pormestari Vartiainen toteaa.