Kuluva vuosi on historian toiseksi paras tuulivoimarakentamisessa – Buumi hidastuu lähivuosina

Niinimäen tuulipuiston työmaalla Pieksämäen Mataramäessä on meneillään vuoden kiireisin aika. 18 kilometrin päässä keskustasta sijaitsevalla työmaalla painaa hommia noin 55 työntekijää.

Puiston tiet on rakennettu valmiiksi, mutta kaikki muut työvaiheet ovat käynnissä yhtä aikaa. Ensimmäiset voimaloiden perustukset on jo valettu ja peitetty maa-aineksella, viimeisille kaivetaan vielä kuoppia. Osaa raudoitetaan, yhtä valetaan kerrallaan. Samaan aikaan menossa ovat kaapelointityöt.

Tuulipuistoinfran rakentaminen on tiivis 11 kuukauden rykäisy. Työt Mataramäessä alkoivat tammikuussa puiden kaadolla.

”Marraskuun lopussa pitäisi kaiken olla meidän osaltamme valmista”, työmaapäällikkö Olavi Samppala Destialta sanoo.

Itä-Suomessa vähän voimaloita

Tuulivoiman rakentamisessa on kyse nimenomaan puiston infran ja voimaloiden perustusten rakentamisesta. Kun infra on valmis, laitostoimittaja pystyttää voimalat.

Niinimäellä rakentaa Destia, jolle hanke on sen historian toinen tuulipuisto. Ensimmäinen oli Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla sijaitseva Mutkalammin tuulipuisto, joka oli valmistuessaan Suomen suurin 69 voimalallaan.

”Siihen verrattuna tämä on pieni”, Samppala sanoo.

Niinimäelle voimaloita tulee 22. Se on valmistuessaan Itä-Suomen suurin tuulipuisto ja maakuntansa Etelä-Savon ensimmäinen. Tämän jälkeen Suomen maakunnista vain Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa ei tuoteta lainkaan tuulivoimaa.

Itä-Suomessa tuulivoimaa on muuhun maahan verrattuna hyvin vähän. Syynä siihen on Puolustusvoimat, jonka mukaan tuulivoimalat häiritsevät tutkavalvontaa. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että Itä-Suomen tuulivoimahankkeiden etenemistä parannetaan.

Mitä korkeampi torni, sen kalliimpi voimala

Suomen tuulivoimayhdistyksen ylläpitämien tuulivoiman vuositilastojen perusteella näyttää siltä, että viimeisen kymmenen vuoden aikana nopeana jatkunut voimaloiden napakorkeuden kasvu on taittumassa. Roottorien siipien koko sen sijaan kasvaa yhä.

”Mitä korkeampi torni, sen kalliimpi voimala on rakentaa. Voimaloiden teho kasvaa yhä, mutta kehitys tapahtuu nyt muualla kuin korkeudessa”, Suomen tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie sanoo.

Niinimäen voimaloiden napakorkeus on 165 metriä ja siiven pituus 75 metriä, eli valmiit voimalat kohoavat 250 metrin korkeuteen. Massiiviset rakenteet asettavat vaatimuksensa myös puiston infralle.

”Tiet ovat vahvat kuin ratapenkka. Lisäksi tänne johtavan tien profiili pitää tehdä uusiksi, jotta siivet mahtuvat kulkemaan”, Samppala sanoo.

Niinimäen puistoon johtavan tien rakentaminen on erillinen urakkansa, jonka toteuttaa Oteran.

Perustukset ovat kasvaneet

Voimaloiden kasvu on johtanut myös siihen, että niiden perustuksista pitää tehdä yhä massiivisempia. Niinimäen voimaloissa maan alle tulevat betoniset kakut ovat halkaisijaltaan noin 30-metrisiä ja korkeudeltaan 3,2-metrisiä. Yhden voimalan perustukseen uppoaa 1000 kuutiota betonia ja 140 tonnia terästä.

”Valu aloitetaan aamukuudelta ja kestää 16 tuntia. Porukka tekee kolme peräkkäistä päivää joka toinen viikko”, Samppala kertoo.

Vastauksena jatkuvasti kasvavaan maavaraisten perustusten kokoon tuulivoimarakentamisessa on alkanut yleistyä kallioankkurointi.

”Sitä on alettu käyttää paikoissa, joissa se on mahdollista. Tätä on kehitetty nimenomaan Suomessa”, Paalatie sanoo.

Viime vuoden ennätyksestä jäädään kauas

Suomeen on valmistunut tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä 75 uutta tuulivoimalaa. Tänä vuonna niitä odotetaan valmistuvan vielä 180 lisää. Niinimäen voimalat eivät ehdi tähän lukuun mukaan, koska vain perustukset ja infra valmistuvat tänä vuonna ja voimalat pystytetään vasta ensi vuonna.

Määrä on iso, mutta jää kauas viime vuoden ennätyksestä. Viime vuonna valmistui ennätykselliset 437 tuulivoimalaa.

”Viime vuodesta tuli vielä ennakoituakin parempi, koska projekteja valmistui etuajassa. Tänä vuonna ei tehdä uutta ennätystä, mutta toiseksi paras vuosi kuitenkin”, Paalatie sanoo.

Ennätysmäinen tuulivoimarakentaminen on saanut myös uudet tulokkaat rynnistämään alalle. Destian lisäksi muun muassa Anfra (entinen A-Perustus) on alkanut tarjota tuulipuistojen perustus- ja sähköurakoita.

Kilpailu kiristyy

Tuulivoimarakentajat ovat viime vuosina raportoineet kovia kasvulukuja. Tuulipuistoihin erikoistuneen Suvicin liikevaihto kasvoi viima vuonna 53,1 miljoonasta 94,2 miljoonaan euroon, Suomen suurimman tuulivoimarakentajan KSBR:n puolestaan 82,1 miljoonasta eurosta 135,4 miljoonaan.

Viime vuosina KSBR:n markkinaosuus tuulipuistorakentamisessa on ollut jopa yli puolet. Se on yhä suurin rakentaja, mutta osuus on kutistunut merkittävästi.

”Markkina on muuttunut vaikeammaksi. Jos muutama vuosi sitten hankkeissa oli neljästä viiteen tarjoajaa, nyt niitä on toistakymmentä”, KSBR:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz sanoo.

Moni tarjoaja hakee yhä ensimmäistä tuulivoimakohdettaan, mikä on johtanut hyvinkin aggressiiviseen hintakilpailuun.

”Hinnoittelu ei ole tällä hetkellä kestävää ja todennäköisesti se korjaantuu tulevaisuudessa”, Skantz sanoo.

Hidastumisen taustalla tutut syyt

Tuulivoimayhdistyksen keväällä päivitetyn tilaston mukaan Suomessa on rakenteilla 35 tuulivoimaprojektia. 44 projektille ovat luvat valmiina. Näistä yksi on merituulipuisto.

Hankkeiden määrästä huolimatta Skantz sanoo, että näkyvissä on merkkejä siitä, että tuulivoimarakentaminen hidastuu väliaikaisesti lähivuosina. ”Kyselyitä uusista hankkeista tulee nyt todella vähän. Lisäksi pitää muistaa, että tänä ja ensi vuonna verkkoon liittyvien tuulipuistojen infran osuus on käytännössä valmis.”

Syyt hidastumiseen ovat samankaltaisia kuin muussakin rakentamisessa.

”Tuuliturbiinien hinnat ja rahoituksen hinta ovat nousseet. Markkina hakee nyt vähän paikkaansa.”