Rakennuslehti ylitti verkossa miljoonan rajan – rakennusalan tiedolle on nyt kova kysyntä

Rakennusalan suhdanneherkkä tilanne on lisännyt reippaasti Rakennuslehden sisällön kysyntää. Ensimmäistä kertaa lehden verkkosivujen historiassa ylitettiin syyskuussa miljoonan sivulatauksen määrä yhden kuukauden aikana. Eri juttuja on siis luettu yhteensä yli miljoona kertaa kuukaudessa.

”Se on huikea määrä lukemista. Kiitos kaikille lukijoille, on toimitukselle hienoa, että sisältö löytää lukijansa ja sille on runsaasti kysyntää, oli kyse sitten verkosta tai printistä”, sanoo päätoimittaja Tapio Kivistö.

Rakennuslehti on lisännyt reilun vuoden verran verkkosisältöä, ja varsinkin rakennusalan uutisointia tehdään nopeasti päivittäin verkkoon. Muutokset toimintatavassa ja sisällössä ovat vuodessa tuplanneet sivulatausten määrän nykyiselle noin miljoonan lukukerran tasolle kuukaudessa. Viikossa verkkokävijöitä on noin 100 000.

Nyt kiinnostavat konkurssit

Uutisaiheita on tänä vuonna riittänyt runsaasti niin verkkoon kuin printtiin.

”Konkursseihin liittyvät uutiset ovat luetuimpia, sillä nuo ikävät tapahtumat koskettavat monen ihmisen arkipäivää. Myös suhdannetiedot kiinnostavat, niistä pyrimme tarjoamaan lukijoille reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa”, sanoo uutispäällikkö Mikko Kortelainen.

Rakennusalan ammattilaisia kiinnostavat myös eteenpäin katsovat uutiset.

”Nyt halutaan myös lukea uusista projekteista, ne osoittavat, että rakentaminen jatkuu heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta.”

Luetuin juttu löytyi kevytbetonista

Kuukauden luetuin on ollut toimittaja Venla Kuokkasen juttu, joka käsitteli Britannian kouluja sulkenutta kevytbetoniongelmaa. Suomalaisille aihe on erityisen kiinnostava, sillä taustalla on tunnettu suomalaislähtöinen keksintö: höyrykarkaistu kaasubetoni.

Lue lisää: Britanniassa yli sata koulua suljettiin ongelmabetonin vuoksi – taustalla suomalaislähtöinen keksintö

”Juttu on oiva esimerkki sitä, miten laadukas perustekeminen palkitaan. Bongasin aiheen muiden medioiden avulla vapaa-ajallani ja lähdin heti töissä selvittämään, mitkä asiat tapauksessa voisivat kiinnostaa juuri Rakennuslehden lukijoita. Yhteistyön avulla toimituksessa saatiin jalostettua ideasta hittijuttu”, sanoo Venla Kuokkanen.

Juttua on luettu tähän mennessä lähes 60 000 kertaa.

”Taisin tuulettaa toimituksessa, kun vyyhti alkoi avautua ja näin kuinka paljon aihe kiinnosti lukijoita.”

Printinkin suosio pysyy

Verkkouutisoinnin rinnalla Rakennuslehden perusta on 40 kertaa vuodessa ilmestyvä printtilehti, jonka levikki on tällä hetkellä noin 25 000. Lukijakunta kattaa rakennusalan koulutetut asiantuntijat eli diplomi-insinöörit, AMK-insinöörit sekä rakennusmestarit ja -arkkitehdit. Lukijakunta työskentelee tyypillisesti rakennusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä tai opiskelee rakennusalan ammattilaisiksi.

Lukijatutkimusten ja Rakennuslehden lukijapaneelin kyselyjen perusteella printtilehden suosio on säilynyt korkealla ja vakaana, vaikka verkkosisältöjä luetaan yhä enemmän.

”Meille on olennaisinta, että rakennusalan asiantuntijat ovat kiinnostuneita sisällöistä ja kokevat ne omikseen. Julkaisukanavan jokainen lukija valitsee itse, ja kunnioitamme sitä”, sanoo Tapio Kivistö.

Rakennuslehteä julkaisevassa Sanoma Tekniikkajulkaisut oy:ssä työskentelee tällä hetkellä 17 henkeä, joista kymmenen toimituksessa ja seitsemän kaupallisissa tehtävissä ja hallinnossa.