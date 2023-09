Suuren talovalmistajan entinen toimitusjohtaja siirtyy isännöintialalle

Oiva Isännöinnin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2023 Jussi Niemelä.

Viimeiset reilut kaksi vuotta hän on ollut DEN Groupin toimitusjohtaja. Aiemmin Niemelä on työskennellyt muun muassa Delete- ja Kotikatu-konsernien toimitusjohtajana. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus pääomasijoittajaomisteisten yhtiöiden kasvattamisesta ja johtamisesta.