Verottajan konkurssiin hakema kuopiolaisrakentaja päätti hakea yrityssaneeraukseen

Verottaja on hakenut Savon Rakentajat oy:tä konkurssiin. Yhtiön on rakentanut Kuopion alueelle useita kohteita esimerkiksi Saaristokaupunkiin. Yhtiöllä on verovelkaa yli 370 000 euroa ja jonkin verran ostovelkoja.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yrittäjä Jari Jauhiainen kertoo, että yhtiöllä ei ole yhtään työmaata kesken ja myymättömiä asuntoja on vain kahdeksan. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa ja sen kasvuvauhti on ollut kova. Vuoden 2019 jälkeen yrityksen liikevaihto on kasvanut kolmella miljoonalla eurolla.