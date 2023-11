Vantaan suurten aluekeskusten kiinteistönhoito keskittyy

Myyrmäen Huolto Oy ostaa Martinlaakson Huolto Oy:n isännöintiä sekä kiinteistöhuoltoa koskevan

liiketoiminnan. Kaupan kohteena on 55 taloyhtiön isännöinti- ja huoltopalvelut. Kauppa toteutetaan

vuoden 2024 alussa.

Nyt ostettavien toimintojen liikevaihto on noin miljoona euroa. Kaupan yhteydessä Martinlaakson

Huollosta siirtyvä henkilöstö siirtyy Myyrmäen Huollon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Martinlaakson Huolto Oy:n nimen käyttö päättyy ja asiakkaita palvellaan jatkossa Myyrmäen Huolto Oy:n

nimellä.

Vantaalla toimiva Myyrmäen Huolto Oy on liikevaihdoltaan länsivantaan suurin huolto- ja isännöinti-

yhtiö. Yrityksen asiakasmäärä on alueellisesti merkittävä. Tällä hetkellä Myyrmäen Huollolla on

asiakkainaan noin 160 kiinteistöä ja asiakasmäärä kasvaa liiketoimintakaupan myötä 55 kiinteistöllä.

Yhtiö on toiminut jo 1970-luvulta lähtien Myyrmäen alueella, ja toimii jatkossa entistä vahvemmin myös

Martinlaakson alueella. Isännöintikohteita sillä on myös muualla pääkaupunkiseudulla. Viimeisimmän vahvistetun tilikauden mukaan Myyrmäen Huollon liikevaihto on 5,1 miljoonaa euroa ja työntekijöitä 56 henkeä.