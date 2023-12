Lärkanin luokkahuoneet muuntuivat iv-konehuoneiksi – suojeltu kohde toi omia vaatimuksia peruskorjaukseen

Suojelustatusta nauttiva ruotsinkielinen lukio Helsingin Etelä-Haagassa on teknisesti poikkeuksellisen vaativa, koska uuden talotekniikan sijoittaminen ja tämän vaatimat rakennetekniset ratkaisut on pitänyt miettiä suojelun ehdoilla. Erityistä kohteessa on se, että kaksi luokkahuonetta muutettiin iv-konehuoneiksi.