Metsä Wood kehitti hybridielementin myös ruotsalaiskumppanin kanssa – tarjolla pienempi hiilijalanjälki ja lisäneliöitä

Ruotsalainen betonielementtivalmistaja Heidelberg Materials Precast Contiga ja Metsä Wood ovat kehittäneet hybridiseinäelementtiä, jolla on tavallista betoniseinäelementtiä pienempi hiilijalanjälki. Nyt elementtiratkaisun kerrotaan olevan valmis käytettäväksi todellisissa rakennushankkeissa.

Suomessa Metsä Wood on kehittänyt hybridielementtejä yhdessä Consolis Parman ja Arktan kanssa.

Pienemmän hiilijalanjäljen lisäksi uuden elementin eduksi mainitaan se, että hybridiseinä on 50-75 milliä perinteistä betonielementtiä ohuempi, mikä tuo mukanaan lisäneliöitä.

”Asiakkaamme vaativat ympäristön kannalta parempia ratkaisuja. Ajatuksena on, että tämä puuta ja betonia yhdistävä seinäelementti toimii lisänä tuotevalikoimassa”, kertoo Heidelberg Materials Precast Contigan divisioonapäällikkö Daniel Eriksson.

Päästöt kutistuvat myös kuljetuksissa

Hybridiseinäelementti on sandwich-rakenteinen julkisivuelementti, jossa kantava sisäkuori on tehty Kerto LVL-viilupuusta. Ulkokuori on ympäristöystävällisempää betonia ja välissä on eristys. Tiedotteen mukaan hybridielementin ilmastovaikutukset ovat noin 30-50 prosenttia pienemmät kuin perinteisen sandwich-elementin.

Lisäksi se on selvästi tätä kevyempi.

”Kuljetuksia työmaalle voidaan vähentää, kun elementtejä voi olla samassa kuljetuksessa tuplamäärä”, Eriksson lisää.

Hänen sanoo hybridiseinäelementin soveltuvan erityisesti rakennuksiin, joissa on enintään viisi kerrosta. Tällaisia voivat olla asuntojen ohella muun muassa toimistot, terveydenhuollon tilat ja koulut.

Metsä Wood ja Precast Contica aloittivat keskustelut hybridielementtien valmistuksesta Ruotsin markkinoille jo pari vuotta sitten. Parhaillaan elementtejä testataan Norrtäljen tehdasalueelle rakennetussa talossa.