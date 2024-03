Newsec nimitti uuden johtajan

Sanni Sojonen on nimitetty 1.3.2024 alkaen head of financial management services -tehtävään sekä johtoryhmän jäseneksi vastuullaan talous- ja vuokrahallinnon palvelukokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen.

Sojosella on monipuolinen kokemus talousjohdon tehtävistä kiinteistöalalta ja rahastoyhtiöistä. Newsecillä hän on työskennellyt vuosina 2013–2015.

Tehtävää aiemmin hoitanut Kari Kainulainen on nimitetty senior advisoriksi vastuullaan muun muassa taloushallinnon strategiset kehitysprojektit.