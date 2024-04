Arktan tytäryhtiöiden kaksi johtajaa on lähtenyt – konserni uusii organisaatiotaan

Arkta Rakennuksen ja Arkta Turun toimitusjohtajat eivät ole enää yhtiön palveluksessa. Heidän tilalleen ei ole palkattu uusia johtajia.

Arkta Turun toimitusjohtaja Tommi Saarinen ilmoitti reilu viikko sitten, että hänen sopimuksensa yhtiön kanssa on päättynyt hyvässä hengessä. Saarinen ehti työskennellä Arktan palveluksessa vuosi ja yhdeksän kuukautta, sillä hän aloitti tehtävässä elokuussa 2022.

Alunperin yhtiöllä oli tarkoitus aloittaa rakentaminen viime vuoden aikana, sillä rakennusoikeuksia on hankittu. Arktassa uskottiin vielä alkusyksystä 2022, että asuntojen kysyntä jatkuu hyvänä Turun seudulla. Saarisen johdolla Arkta Turun oli tarkoitus keskittyä asuntorakentamiseen Turussa ja lähikunnissa, eikä julki- ja yhteiskuntatilojenkaan rakentamista suljettu pois.

”Koronapandemian vaikutus rakentamisen toimialaan oli lyhyt, mutta nykyinen suhdannetilanne asuntorakentajille on ollut ja on edelleen pitkä ja haastava. Yhtiöllä ei ole Turussa lähtenyt käyntiin vielä yhtään rakennustyömaata, mutta rakennusoikeutta on hankittu”, Arkta Turun hallituksen puheenjohtaja Maarit Sääksi kertoo.

Arkta Turulla on työn alla alueella kahden rivitaloyhtiön hanke, joka on edennyt suunnitteluvaiheeseen, mutta hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä tehty rakentamispäätöstä. Lisäksi yhtiöllä on kaupungissa lukusia aihioita, mutta ne ovat vasta varhaisessa vaiheessa. Johtajan vaihtumisella ei ole yhtiön mukaan vaikutusta käynnissä oleviin hankkeisiin.

Yhtiön Turun toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa tällä hetkellä konsernin toimitusjohtaja ja Arkta Turun hallituksen puheenjohtaja Maarit Sääksi eikä yhtiöllä ole tarkoitusta palkata toistaiseksi Turkuun uutta toimitusjohtajaa.

Arkta Rakennuksen johtaja lähti kesällä

Aiemmin viime vuoden kesällä Arkta Rakennuksen toimitusjohtaja Antti Palo-oja jätti yhtiön. Hän aloitti yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2022 helmikuussa. Arkta Rakennus kehittää asuinalueita Tampereen alueella. Viime viikolla hänet nimitettiin Aura Rakennuksen Pirkanmaan toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa työssään toukokuussa.

Palo-ojan tilalla Arkta Rakennuksen toimitusjohtajan tehtävää hoitaa yhtiön tekninen johtaja Marko Nikander.

”Olemme organisoineet johtamisen uudelleen. Toistaiseksi olemme yhdistäneet Turun alueen asuntorakentamisen projektien operatiiviset toiminnat Arktan muiden asuntorakentajien tehtäviin. Hyödynnämme synergiaetuja konsernin muista yrityksistä. Emme ole hakeneet Tampereellakaan uutta johtajaa”, Sääksi kertoo.

Arktan viestintäjohtaja Wiola Kiiverin mukaan rakennusalan toimintaympäristö on muuttunut rajusti viimeisen kahden vuoden aikana.

”Totuus on se, että on erilaista toimia kuin muutama vuosi sitten. On hinnannousuja, oli materiaalipulaa, korkojen nousu on pitkittynyt ja panos-tuotos -suhteet ovat muuttuneet. Toimintaympäristö ja asuntokysyntä on muuttunut ihan totaalisesti rakennusalalla”, Kiiveri sanoo.

Sääksen mukaan kummankaan johtajan lähtöön ei liity mitään dramatiikkaa.