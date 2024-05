GRK Sverige nappasi siltaurakan Pajalasta – arvo 12 miljoonaa euroa

GRK:n Ruotsin maayhtiö GRK Sverige AB on voittanut uuden siltaprojektin. Ruotsin Trafikverket on valinnut GRK:n pääurakoitsijaksi projektiin, jossa Tornionjoen yli rakennetaan kokonaan uusi silta Pajalassa. Urakan arvo on noin 138 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 12 miljoonaa euroa.