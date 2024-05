Hyvät tyypit ja toimintavapaus siivittivät LVI-Pitkälä Groupin kasvua

Oulusta alkujaan ponnistavalla LVI-Pitkälä Groupilla on toimintaa viidellä paikkakunnalla aina Rovaniemeltä Helsinkiin saakka. Yrityksen toimitusjohtaja Veikko Laitila kertoo, että kaikki toiminta ja kasvu perustuvat hyviin ja osaaviin ihmisiin, mutta on pohjalla hieman syvällisempikin toimintafilosofia.

Tytäryhtiöt on perustettu siten, että niillä on ollut joku aiempi yhteys Pitkälään. Paikalliset vetäjät ovat entuudestaan tuttuja joko kesäharjoittelun tai opintojensa kautta, ja yhteistyö on lähtenyt viriämään.

”Pirkanmaan yksikkö on tästä hyvä esimerkki, ja se kasvaakin tällä hetkellä nopeiten. Sen toimitusjohtaja Mikko Vainikka opiskeli Oulussa ja oli meillä kesätöissä”, Laitila kertoo.

”Aikanaan hän palasi juurilleen ja tuli puheeksi, jos häntä kiinnostaisi perustaa uusi yksikkö Pirkanmaalle. Sitä kautta avasimme Pirkanmaan yksikön kolmisen vuotta sitten.”

Laitilan mukaan kaikilla yksiköillä on perusjuttuna palvelu, jota pidetään hyvin korkealla tasolla.

”Meidän palvelulupauksemme niin isommilla kuin pienemmilläkin yksiköillä on aina sama. Siitä lähdemme liikkeelle, mutta keikkaliiketoiminta ja linjasaneeraukset ovat tukijalkamme”, Laitila korostaa.

Oulu toimii yrityksen ”boot camppina”, eli yhtiöihin rekrytoitavat uudet ihmiset käyvät lyhyen koulutusjakson Oulun yhtiössä. Group vastaavasti tuottaa tukipalvelut kaikille tytäryhtiöille.

”Toki jokainen paikkakunta ja niiden vetäjä on oma persoonansa. Meillä on jopa strategiaamme kirjattu, että vetäjillä on merkittävä vapaus toimia omalla alueellaan ja reagoida markkinaan”, Laitila korostaa.

Laitilan mukaan huiman kasvuvauhdin (41 prosenttia) on taannut juuri edellä mainitut strategiat, hyvien tyyppien löytäminen ja heidän nauttimansa toimintavapaus.

”Kun tunnemme ihmiset entuudestaan, meillä on vahva tuntemus heidän sitoutumisestaan yritykseemme, palvelulupaukseemme ja Pitkälän kulttuuriin”, Laitila painottaa.

