Konkurssiyhtiöltä jäi kesken useita pientalohankkeita – tilaajien tappiot voivat nousta jopa yli 100 000 euron

Huhtikuussa konkurssiin asetetulta pientaloja myyneeltä ja urakoineelta NH Nordicilta jäi kesken 5-10 rakennustyömaata eri puolilla Helsinkiä ja Espoota. Osa kohteista on asunto-osakeyhtiöitä ja osa yksittäisiä kohteita. Yhtiö oli erikoistunut esimerkiksi passiivitalojen rakentamiseen.

Konkurssipesän tietojen mukaan osa kohteista on hyvin loppuvaiheessa eli kyseessä on enää esimerkiksi hallinnan luovutuksista tai lopputarkastuksista. Konkurssipesä ei hoida kohteita loppuun ja on viime aikoina tehnyt esimerkiksi konkurssiyhtiön sopimusten purkamisia.

NH Nordicin kanssa tehdyn sopimuksen purun jälkeen hankkeen tilaajat saattavat yleensä kohteen loppuun omalla kustannuksellaan ja uusilla, NH Nordicista riippumattomilla sopimuksilla.

Osassa kohteista on RS-vakuus, mutta siitä saatavat korvaukset täsmentyvät vasta, kun kaikista kesken olevista hankkeista on tehty konkurssipesän toimesta taloudelliset loppuselvitykset ja tilaajat ovat saattaneet hankkeet valmiiksi.

Kun RS-kohde on valmis ja sen taloudellinen loppuselvitys tehty, tilaajat voivat hakea rahojaan RS-vakuudesta. Yleensä konkurssitapauksissa kohteen valmiiksisaattaminen tulee kalliimmaksi kuin mistä on alkuperäisesti sovittu, joten vakuus ei aina kata kohdetta kokonaan.

NH Nordicilla on konkurssiasiakirjojen mukaan varoja yhteensä hieman reilut 517 530 euroa, joista RS-vakuutena sulkutilillä on 496 200 euroa. Yhtiön tileillä on käyttöomaisuutta yhteensa noin 21 330 euroa. Yhtiöt velat ovat yli kolme miljoonaa euroa.

Arvioiden mukaan kohteiden tilaajille kertyy kohteesta riippuen mahdollisesti vähintään 10 000 euron suuruisia tappioita hankkeiden saattamisesta loppuun saakka. Joissain kohteissa tappiot voivat olla jopa yli 100 000 euroa.

Lue lisää: Helsinkiläinen pientaloihin erikoistunut rakennusliike on tehnyt konkurssin