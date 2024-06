Granlund laajentaa datakeskusliiketoimintaa – Ostaa ruotsalaisen suunnitteluyhtiön

Granlund laajentaa datakeskusliiketoimintaansa Ruotsissa yrityskaupalla K-Lab Projektering ab:n kanssa. Kyseessä on rakennesuunnitteluun, projektinjohtoon ja tietomallikoordinointiin keskittyvä 25 hengen yritys. Se on perustettu vuonna 2019 ja sillä on toimipisteitä Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä sekä Intian Mumbaissa. Datakeskukset ovat yksi yrityksen keskeisimmistä asiakassektoreista.