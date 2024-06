JM Suomi myy 56 asunnon kerrostalon TA-Asumisoikeudelle

Kuuntele juttu

JM Suomi on myynyt 56 asunnon kohteen TA-Asumisoikeus oy:lle Espoon Finnoosta. Kyseessä on JM:n kehittämä ja suunnittelema kohde.

Kohteen maanrakennustyöt ovat jo alkaneet. Asuntojen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2025.

JM Suomi kehittää Finnooseen yhteensä kahdeksan kohdetta, joista kaupan kohteena oleva on viides. Samalle alueelle on valmistunut jo yksi vuokrakohde, vieressä on rakenteilla yksi omistusasumiskohde, yksi vuokrakohde sekä pysäköintilaitos.

Finnoosta rakennetaan Länsiväylältä merelle asti ulottuvaa 17 000 asukkaan kaupunginosaa.