Peikko nimitti uusia johtajia

Betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittynyt lahtelainen Peikko on nimittänyt kaksi uutta johtajaa. Christian Gerke on nimitetty tehtävään vice president, sales, ja Mervi Kainulainen tehtävään vice president, marketing and communications. Kumpikin kuuluu konsernin johtoryhmään ja raportoi suoraan toimitusjohtaja Topi Paanaselle.