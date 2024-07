Halton tekee miljoonien investoinnin Yhdysvalloissa

Kuuntele juttu

Halton Group investoi yli kolme miljoonaa euroa uuteen tehtaaseen Yhdysvalloissa.

Tehdas kuuluu yhtiön Marine, Energy and Infrastructure -liiketoimintayksikköön. Se rakennetaan Andersonin kaupunkiin Etelä-Carolinan osavaltioon.

”Investoinnin taustalla on Haltonin vahva kasvupotentiaali Amerikassa. Näemme kasvua oikeastaan kaikilla asiakassegmenteillä. Uudessa tehtaassa pääsemme valmistamaan vihreää siirtymää edistäviä ilmanvaihtolaitteita lähellä tärkeitä asiakkaita”, Halton Marinen toimitusjohtaja Sami Piirainen sanoo tiedotteessa.

Haltonin Marine, Energy and Infrastructure -yksikkö valmistaa ilmanvaihdon tuotteita muun muassa risteilijäaluksiin, merituulivoimaloihin ja infrastruktuurihankkeisiin. Tuotanto alkaa syksyllä 2024.

Uusi tehdas päätettiin perustaa Andersoniin, koska sieltä löytyy osaavaa työvoimaa ja suotuisa toimintaympäristö.

Haltonilla on Yhdysvalloissa entuudestaan kaksi tehdasta Kentuckyn osavaltiossa. Ne valmistavat ilmanvaihtojärjestelmiä ammattikeittiöihin. Huhtikuussa Halton kertoi investoivansa seitsemän miljoonaa euroa toisen Kentuckyn-tehtaansa laajentamiseen.

Vuonna 1969 perustettu Halton Group on suomalainen perheyritys, jolla on 14 tehdasta eri puolilla maailmaa. Pohjois-Amerikassa yritys on toiminut yli 30 vuotta ja työllistää siellä noin 530 ihmistä.