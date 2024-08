Destia jatkaa Laakson työmaalla enää irtisanomisajan

Kuuntele juttu

Destia irtisanottiin viime viikon torstaina työmaan maanpäällisten louhintojen ja töiden tehtävistä. Destia oli allianssihankkeena toteutettavassa hankkeessa alaurakka-allianssissa. Destialla on neljän viikon irtisanomisaika.

Irtisanominen johtui työmaalla kaksi viikkoa sitten perjantaina tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa räjähtämättä jäänyt panos räjähti, kun kaivinkoneella irrotettiin kalliosta kiviä räjäytystöiden jälkeen.

Kiviä sinkoili satojen metrien päähän työmaalta, ja kaksi työmaan työntekijää loukkaantui. Kivet murskasivat alleen kaksi pysäköityä henkilöautoa.

Louhintojen maanpäällisten räjäytystöiden yhteydessä on tapahtunut muitakin läheltä piti – tai vaaratilanteita. Perjantain vakava onnettomuus oli järjestyksessään jo kuudes viime vuoden toukokuusta lähtien.

Aliurakoitsija vaihdetaan

Destian sopimuksen irtisanomisesta päätti allianssihankkeen johtoryhmä, johon kuuluvat allianssissa hankkeen tilaaja eli Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala ja sen omistajat Helsingin kaupunki ja Hus sekä suunnittelijaosapuolet ja päätoteuttaja SRV.

”Pääallianssin johtoryhmä teki päätöksen, jossa oli loppujen lopuksi kyse yhden aliurakoitsijan vaihtamisesta. Tämä on iso ja valitettava päätös, koska tarkoitus oli mennä samalla kokoonpanolla läpi koko hanke ja kehittää sitä koko ajan, mutta nyt näin ei käynyt. En hirveästi ihmettele päätöstä, toisaalta en taas allianssinäkökulmastakaan dramatisoisi sitä liikaa”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoo.

Hankkeen maanpäällisissä räjäytystöissä on ollut viime vuoden toukokuusta lähtien ongelmia, sillä esimerkiksi SRV esitti aliurakoitsijan vaihtamista jo huomattavasti aiemmin työmaan turvallisuusongelmien vuoksi, mutta allianssin johtoryhmä päätti jatkaa ja kehittää työmaan turvallisuutta yhdessä aliurakoitsijan kanssa.

”Destian sopimuksessa on neljän viikon irtisanomisaika, ja yhtiö suorittaa töitä niiltä osin kuin on mahdollista yhdessä jatkaa. Sen jälkeen jäljellä oleville töille haetaan muut tekijät. Siellä on Destian alla muita aliurakoitsijoita, joten voi olla mahdollista, että osa heistä jatkaa”, Sipola arvioi.

SRV on suorittanut aiemmista vaaratilanteista tutkinnat ja ilmoittanut niistä aluehallintovirastolle, joka on puolestaan suorittanut omat tutkintansa. SRV on antanut Destialle useita varoituksia.

”Allianssin johtoryhmä arvioi päätöstä tehdessään turvallisuusnäkökulmien lisäksi toimijan vaihdon mahdolliset vaikutukset hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin, joten päätös perustui laajaan kokonaisharkintaan.”

Lisäpainetta aikatauluihin ja kustannuksiin

Sipola ei halua vielä tässä vaiheessa arvioida hankkeen päätoteuttajalle aiheutuvia lisäkustannuksia tai vaikutusta hankkeen katteeseen tai allianssipalkkioon.

”Nämä ovat hankkeen pohdittavia asioita ja vielä on liian varhaista arvioida tilannetta näistä näkökulmista. Mutta sen sanon, että kaikkemme teemme, että ymmärrämme miksi perjantain tilanne tapahtui ja miten varmistamme työmaan turvallisuuden ympäristönkin kannalta. Kaikki tehdään turvallisuuden nimissä.”

Työmaalla on käynyt jo räjähteiden löytämiseen erikoistuneita koiria ja sieltä on löydetty kaksi räjähtämätöntä räjähdettä.

”Syitä selvitetään koko ajan ja varmistamme kaikin mahdollisin tavoin ettei enää löydy räjähtämättömiä räjähteitä.”

Louhintatöiden räjäytyksiin on kuitenkin luvassa jo välittömästi parempia suojauksia.

”Olemme tehneet paljon pohdintaa ja miettineet asioita, jotka muilla työmaillamme ovat toimineet paremmin. Perjantain onnettomuuden tutkimukset on kuitenkin vietävä pidemmälle, että voin sanoa mitä kaikkea tästä on opittavissa. Moni asiantuntija on tilannetta ja mahdollisuuksia jo kommentoinut.”

Matinkylän onnettomuuden jälkeen tehtiin uusia suosituksia

Laakson onnettomuuden kaltainen työmaaturma on harvinainen, sillä Suomessa louhitaan räjäyttämällä yli sata pienempää tai suurempaa kohdetta päivässä. Vaikka räjäyttämällä tehtävään louhintaan liittyy tiukka lainsäädäntö ja tarkat turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset, vaaratilanteita ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Tehtävän työn määrään suhteutettuna vaaratilanteet ovat kuitenkin harvinaisia ja esimerkiksi louhinta-alan työturvallisuustilastot ovat moneen muuhun rakentamiseen alaan verrattuna paremmat.

Yksi pahimpia työmaalla tapahtuneita räjähdeonnettomuuksia oli Espoon Matinkylässä vuonna 2012 kesällä tapahtunut turma. Toimistorakennuksen perustusten louhintojen yhteydessä kiviä lensi asuinhuoneistoihin, julkisiin tiloihin sekä lähiympäristöön aina 250 metrin päähän.

Onnettomuudessa loukkaantui seitsemän henkilöä. Lisäksi 30 ajoneuvoa ja työkonetta vahingoittui. Kuuteen rakennukseen tuli vaurioita. Omaisuusvahinkoja kärsineitä oli yhteensä 44.

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin mukaan Matinkylän louhinnassa työtavat olivat riskialttiita ja vaatimusten vastaisia.

Poikkeuksellisen voimakas räjähdys ja kivien sinkoutuminen johtui todennäköisesti kentän jonkin osan ylipanostuksesta, kentän etureunan vajaasta peittämisestä tai edellisestä räjähdyksestä etureunan eteen jääneestä kynnestä. Otkes antoi viisi suositusta räjäytystöiden turvallisuuden parantamiseksi.

