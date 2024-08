Syksyn budjettiriihi lähestyy – ”Tiestön rahoitukseen tulee tehdä miljardin euron tasokorotus”

Kuuntele juttu

Teitä päällystetään tänä vuonna hallituksen korjausvelkapaketin myötä 4 000 kilometriä. Viime vuonna jäätiin 1700 kilometriin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Tieyhdistys ja Infra ry toivovat, että myönteinen kehitys ei jäädä tähän. Syksyn budjettiriihessä tiestön rahoitukseen tulisi järjestöjen mukaan tehdä merkittävä tasokorotus. Loput nykyiseen korjausvelkapakettiin varatusta rahoituksesta olisi käytettävä etupainotteisesti.

”Tiestön rapautuminen on silminnähden havaittavissa. Se näkyy teillä muun muassa kuoppina, lisääntyneitä urina ja kuljetusten viivästymisinä. Kehityksen suunta on väärä, kun maantiekuljetuksista riippuvainen ja logistisesti kilpailijoilleen häviävä maa joutuu tarkastelemaan jo jopa maanteiden nopeusrajoituksia”, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Järjestöt ovat huolissaan tiestön määrärahakehityksestä tulevaisuudessa. Järjestöt esittävät, että tiestön rahoitukseen tulee tehdä miljardin euron tasokorotus: 300 miljoonaa euroa perustienpitoon ja 400 miljoonaa kehittämisinvestointeihin. Lisäksi jo nyt teillä myönteisesti näkyvä korjausvelkapaketti on vakinaistettava 300 miljoonaan euroon.

”Alimitoitetun rahoituksen siirtely liikennemuodolta toiselle pitää loppua. Systeemiin tarvitaan lisää rahaa, jotta koko liikennejärjestelmä säilyttää palvelukykynsä. Väyläinfra ansaitsee myös oman tutkimusohjelman. Kun toiminta on pitkäjänteistä ja perustuu tutkittuun tietoon, se tehostuu, ja samalla määrärahalla saadaan enemmän aikaan”, Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö muistuttaa.

Tieliikenne vastaa noin 90 prosentista Suomessa kuljetetuista tavaratonneista. Tiestön rahoitus on ollut 2000-luvulla alimitoitettua ja vuosittainen vaihtelu suurta. Esimerkiksi päällystettä on saatu keskimäärin 2 700 kilometrille per vuosi 10 viime vuoden aikana. Korjausvelan kasvun pysäyttäminen edellyttää 4 000 kilometrin päällystämistä vuosittain.