Teräsjätti SSAB:lle valittiin uusi toimitusjohtaja talon sisältä

Johnny Sjöström on valittu SSAB:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä SSAB Special Steels -divisioonan johtajana.

Sjöström aloittaa uudessa tehtävässään 28. lokakuuta 2024. Nykyinen toimitusjohtaja Martin Lindqvist ilmoitti aiemmin tänä vuonna jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät jatkaakseen hallitusammattilaisena.

Sjöströmillä on pitkä kokemus teollisuudesta ja kansainvälisistä tehtävistä. Vuodesta 2019 hän on toiminut SSAB Special Steels -divisioonan johtajana. Tässä tehtävässä hän on työskennellyt yhtiön erikoisteräsliiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen parissa sekä vastannut SSAB:n Oxelösundin terästehtaan meneillään olevasta vihreästä siirtymävaiheesta. Sjöström on aiemmin toiminut Uddeholmin toimitusjohtajana ja lisäksi useissa johtotehtävissä Outokumpu Stainless Oy:ssä.

”SSAB:n hallitus ja minä olemme erittäin onnellisia siitä, että Johnny Sjöström ottaa vastaan SSAB:n toimitusjohtajan tehtävän. Hänellä on vankka tekninen tietämys ja laaja kokemus toimialalta Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. Tällä taustalla ja kokemuksella hän on oikea henkilö johtamaan SSAB:tä jatkossa”, SSAB:n hallituksen puheenjohtaja Lennart Evrell sanoo tiedotteessa

Sjöström on materiaalitieteen dosentti Karlstadin yliopistosta ja lisäksi hänellä on Executive MBA-tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän jatkaa SSAB Special Steels -divisioonan johtajana, kunnes aloittaa toimitusjohtajana.

Martin Lindqvist jatkaa SSAB:n toimitusjohtajana 27.10.2024 saakka.

Ruotsalainen SSAB on Ruukki Constructionin omistaja.