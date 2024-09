Selvitys ehdottaa uutta tarkkarajaista tukimallia vuokra-asumiseen

Kuuntele juttu

Ympäristöministeriön ja kaupunkien tilaaman selvityksen mukaan vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuvalle uudelle hallintamuodolle ei ole varsinaisia perusteita. Selvityksen laativat selvityshenkilöt tekniikan tohtori Matti Kuronen ja pääekonomisti Juhana Brotherus.

He kuitenkin ehdottavat, että segregaation ehkäisemiseksi voisi harkita uutta vuokra-asumisen tukimallia, jota he selvityksessä kutsuvat tarkkarajaiseksi välimalliksi.

Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2024 yhdessä yhdeksän suurimman kaupungin kanssa selvityksen vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimallin tarpeesta ja mahdollisesta uudesta mallista.

Selvityksen mukaan erillisen lakisääteisen hallintamuodon hyödyt jäävät rajallisiksi suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Selvityshenkilöt näkivät välimuotoisissa hallintamuodoissa enemmän haittoja, kuten työvoiman liikkuvuuden vähenemisen, markkinaehtoisten asuntojen syrjäytymisen ja byrokratian lisääntymisen.

Keskeisimpään haasteeseen eli segregaation torjuntaan on selvityksen mukaan kiinnitettävä huomiota myös asuntopoliittisin toimin. Se ei välttämättä vaadi erillistä hallintamuotoa.

Vapaarahoitteisten omistus- ja vuokratalojen rakentamista ei ole heikoimmilla kaupunkikehitysalueilla käynnistynyt nykyisessä markkinatilanteessa. Samanaikaisesti asumisoikeusrakentaminen on valtion tuen päättyessä loppumassa, mutta tontteja välimallin tuotantoon on kuitenkin varattu.

Uusi malli

Mahdollisena ratkaisuna näihin haasteisiin selvityshenkilöt esittävät varauksin uutta tarkkarajaista asumisen välimallia. He kuitenkin toteavat, että selvitys on koko asuntopolitiikan kannalta parhaimmillaankin vain osaratkaisu alueille, joille asuntorakentaminen vapaarahoitteisena tai tuettuna on taloudellisesti mahdollista.

Selvityshenkilöiden esittelemän mallin kohderyhmänä olisivat lapsiperheet ja nuoret aikuiset, joiden tulotaso ei vielä mahdollista omistusasumista.

Malli pohjautuisi olemassa olevaan 10-vuotiseen korkotukeen tai vastaavanlaiseen malliin eli kohteeseen saataisiin valtion tukemaa korkotukilainaa ja lainatakaus. Kunta luovuttaisi kohteet tonttihuutokaupalla omistajalle. Huutokaupan avulla taattaisiin, että rakennuttaja ei voi saada tontin osalta perusteetonta etua.

Rakennuttajan kannalta hyöty tulisi lähtökohtaisesti rajoitusajan jälkeen eli aikaisintaan kymmenen vuoden jälkeen, kun kohde vapautuu rajoituksista. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja, kuten rakennuttaja, voi vuokrata tai myydä kohteet vapaasti. Malli vaatisi yksityiskohtien osalta jatkoselvityksiä, säädösmuutoksia ja tarkennuksia.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan uusille asumisoikeusasunnoille ei enää jatkossa myönnetä tukea.