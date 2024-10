Myynnin jyrkkä luisu tasoittui lvi-tukuissa

Kuuntele juttu

Alkuvuodesta lvi-tukkujen myynti oli jyrkässä laskussa. Alamäki on tasoittunut, ja heinä-syyskuun myyntiluvut olivat 0,4 prosenttia viimevuotista jäljessä.

Taltekan tiedotteen mukaan sen verran kylmää kyytiä alkuvuosi kuitenkin oli, että koko vuosi jäänee kumulatiivisesti pakkaselle.

Asuntojen uudisrakentaminen on edelleen jumissa. Korjausrakentaminen on ollut Taltekan mukaan yllättävän jähmeää. Viime vuoden pudotus oli noin 5 prosenttia ja lasku on tänä vuonna jatkunut. Yleinen taloustilanteen kohentuminen ja vanhojen asuntojen myynnin viriäminen nostavat korjaamista jonkin verran loppu- ja ensi vuonna.

Muu kuin asuinrakentaminen on pitänyt paremmin pintansa.

”Nyt pitäisi korjaamiseen saada uusi vaihde päälle, jotta patoutunut korjaustarve ei kasva liian suureksi niin talouden kuin ilmastonkaan näkökulmasta”, Talotekniikan teollisuus ja kauppa Talteka ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo sanoo.

”Ajankohta on nyt optimaalinen korjaushankkeille asuntojen uudisrakentamisen joskus tapahtuvaa viriämistä odotellessa.”