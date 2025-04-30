Helsingin Pasilaan nousee Suomen korkein toimistorakennus
Pasilan aseman viereen Helsingissä nousee kaksiosainen tornitalo – niin ahtaalle tontille, ettei vastaavaa usein näe. Valmistuttuaan se on Suomen korkein toimistokäyttöön tarkoitettu rakennus. Suurin haaste on kuitenkin siltamainen megaristikkorakenne.
The Node -nimen saanut toimitilarakennus koostuu kahdesta osasta, jotka sijaitsevat Teollisuuskadun molemmin puolin. Etelään suuntaava torniosa kurkottaa peräti 130 metriin, Pasilansiltaan ja kauppakeskus Triplaan kytkeytyvä jalustaosa on selkeästi matalampi.
