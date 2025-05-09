NCC sai 46 miljoonan euron urakan
Espoon Otaniemessä sijaitseva uudis- ja korjauskohde on osin suojeltu.
NCC toteuttaa Espoon Otaniemessä uudis- ja korjaushanke Metallumin. Tilaajana on kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö HGR Property Partners. Hankkeen arvo NCC:lle on 46 miljoonaa euroa.
